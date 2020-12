Le Stade Rochelais signe un partenariat sportif avec une équipe de cyclisme féminin

Le Stade Rochelais a signé mardi un partenariat sportif et marketing avec l'équipe de cyclisme féminin Charente-Maritime Women Cycling. Il doit lui permettre de se développer et de se structurer avec un objectif : le Tour de France cycliste féminin en 2022.

Depuis cinq ans déjà, le Stade Rochelais n'est plus uniquement un club de rugby de top 14.Il a d'abord intégré l'équipe de rugby fémininedes POC'ettes, puis en 2 000 l'équipe de basket de Rupella. Voilà maintenant qu'il donne son nom à une équipe de cyclisme féminin de haut niveau : Charente-Maritime Women Cycling qui participe au circuit international UCI depuis deux ans. Le partenariat sportif et marketing signé mardi a pour but d'aider l'équipe cycliste à se développer, et se structurer avec un objectif : le Tour de France Cycliste 2022 que son propriétaire, ASO va relancer.

Nous avons beaucoup de choses à apporter autres que des euros - Pierre Venayre, manager général du Stade Rochelais

Le club n'investit pas financièrement dans l'équipe de Cyclisme, "le Stade Rochelais a des priorités financières pour la gestion de la crise covid, et il n'était pas question de nous disperser financièrement" confirme le manager général du club, Pierre Vénayre. En revanche, il est intéressé par le partage d'expérience sportif sur le haut niveau et l'entrainement : "ils ont un coach de haut niveau, Gaël le Bellec qui est très pointu, on a des choses à apprendre dans l'entrainement et la performance" ajoute le manager général. Le Stade Rochelais espère aussi que le rapprochement de sportifs de haut niveau profite à chaque sport. Enfin, il entend promouvoir le vélo comme moyen de déplacement écologique "le Stade Rochelais a vocation a faire la promotion d'action citoyennes" affirme Pierre Vénayre. Ça fait partie des fameuses "valeurs" mises en avant par le club dans sa dernière campagne d'affichage, tout comme la promotion du sport féminin.

Une visibilité pour le cyclisme féminin

Pour l'équipe Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling, il s'agit de continuer à progresser à haut niveau. "On va avoir accès aux salles de musculation du Stade Rochelais, à tout leur domaine médical" souligne Coralie Dumay, l'une des 12 coureuse de l'équipe. Mais avant tout, le club de rugby va aider le cyclisme féminin à devenir un peu plus médiatique. "Même si le sport féminin va mieux, il y a encore un peu de travail" souligne Coralie Dumay. "Porter les couleurs d'une marque aussi connue que le Stade Rochelais, ça va forcément attirer le regard et beaucoup nous apporter". L'équipe cycliste féminine de Charente-Maritime a été crée en 2013 mais a décidé d'intégrer le haut niveau depuis deux ans et le circuit professionnel UCI. Elle est aujourd'hui une des 40 meilleures équipes mondiales.