Le Stade Rochelais tombe à Montpellier

Après cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Jaune et Noir sont allés perdre hier soir 32 à 22 dans l'Hérault. Le Stade Rochelais reste malgré tout deuxième au classement du top 14

Pour laisser au repos les joueurs cadres qui ont participé à la demi-finale de Champions'cup le 2 mai dernier, le staff du Stade Rochelais avait décidé de remanier son effectif pour affronter Montpellier, en faisant jouer la relève. Pas un seul titulaire, acteur de la victoire dimanche dernier, n'a entamé la rencontre ce samedi contre Montpellier . Il faut dire que le Stade Rochelais est soumis à un calendrier très serré, trois matches en une semaine ( le 8 mai à Montpellier, le 11 mai à Brive, et le 15 mai à Deflandre face à Agen).

Attention au Racing et à Clermont qui reprennent du terrain

Au classement le Stade Rochelais reste deuxième du Top 14, derrière Toulouse qui a essuyé une cuisante défaite samedi soir à Toulon 44 à 10. Mais Attention au Racing 92 vainqueur de Clermont-Ferrand, qui n'est plus qu'à trois points derrière, en embuscade, et à un point devant les auvergnats. Les Jaune et Noir restent pour l'instant dans la course à la qualification directe en demi-finale du championnat, puisqu'il faut figurer parmi les deux premiers du classement.