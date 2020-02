Le Stade Rochelais toujours invaincu à domicile : il a battu Toulon 17-12

Les rochelais ont assuré l'essentiel face à Toulon, l'un de leurs concurents direct au top 6. Ils se sont imposés 17-12 au Stade Deflandre ce samedi et confortent leur 3ème place au classement. Toulon repart avec un point de bonus défensif.

Les rochelais l'ont emporté grace à un essai d'Arthur Retière (à la 62ème minute) et 4 pénalités de Jules Plisson. Les toulonnais ont passé eux 4 pénalités par Antony Beleau. "On prend beaucoup de pénalités en mélée, on fait vingt bonnes minutes puis c'est devenu saccadé" raconte Jules Plisson l'ouvreur de la rochelle. "On ne va pas fanfaronner mais nous sommes très contents. Il fallait gagner, sinon on se serait mis le feu pour la qualification". Il a rendu hommage au public rochelais : "heureusement que nous avions 16 000 spectateurs derrière nous, car nous commencions a baisser la tête, à reculer en fin de seconde mi-temps".

Ce soir, suite de cette 16ème journée du top 14 avec Bayonne/Stade Français, Brive/Agen, Castres/Pau et Clermont-Bordeaux-Bègles. Il restera deux matches à jouer dimanche Lyon/Racing 92, Toulouse/Montpellier.