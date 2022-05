Le Stade Toulousain en stage à Loudenvielle, "se rassembler pour le choc face au Munster"

Thibaut Flament enchaîne les selfies et autographes.

La pluie n'a pas dissuadé les jeunes supporters du Stade Toulousain. Ils étaient nombreux à avoir pris la direction du terrain de rugby de Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées ces deux derniers jours. Le Stade était en stage au cœur de la Vallée du Louron. Gabriel, écharpe rouge et noir sur les épaules, n'en revenait pas : "Ils sont venus chez nous, c'est dingue ! Ils sont professionnels et on a la chance de les voir !"

Pour les parents, cette venue en plein cœur des vacances est une aubaine : "On a amené notre fils, grand supporter de Toulouse", explique Angèle. "C'est vraiment une superbe activité pour les vacances."

Sur le terrain, les 45 joueurs et 22 membres du staff, ont pu travailler sous le regard attentif des locaux. Un joueur avait évidemment les yeux rivés sur lui : Antoine Dupont, l'enfant de Castelnau-Magnoac à quelques dizaines de kilomètres. Pour Jean, minimes à Bagnères-de-Bigorre, "c'est un exemple".

Pour nous, il est parti d'un petit village du coin et maintenant il est "meilleur joueur du monde", ça montre que si on travaille on peut y arriver." Jean, 10 ans de Bagnères-de-Bigorre

Fédérer le groupe

Durant ce stage, les joueurs eux ont quitté le confort du centre d'entraînement pour la Vallée du Louron. Ils ont logé dans de petits bungalows d'un camping nichés sur le flanc d'une colline. "On retrouve la montagne, ça fait du bien", glisse l'autre presque local de l'étape, le Montréjolais Julien Marchand.

Le terrain de Loudenvielle a accueilli le Stade Toulousain. © Radio France - TV

Ces trois jours en groupe sont essentiels pour Thibaud Flament : "Déjà, ça casse un peu la routine. Après une saison, on s'est beaucoup entraîné au même endroit donc là on est en altitude et les infrastructures sont vraiment parfaites. On se resserre avant le choc face au Munster."

Lui voit un effet mobilisateur à quelques jours d'un quart-de-final de Champions Cup décisif : "Après, c'est sûr que ça resserre un peu un groupe. On vit encore un peu plus ensemble donc pour la vie de groupe, c'est toujours intéressant. Cela permet aux coachs d'accentuer sur certains points et de faire passer des messages qui passeraient peut être moins bien dans un contexte normal d'entraînement. Un stage, c'est hyper bénéfique en fin de saison."