Le Stade Toulousain à Pau pour se racheter après une prestation "ridicule" la saison dernière

Prendre leur revanche sur Pau ! Les joueurs du Stade, leaders du Top 14, sont attendus en Béarn ce samedi soir pour la 3e journée du championnat. La saison dernière, les Rouge et noir s'étaient inclinés en supériorité numérique à 15 contre 13, sur le score de 27-22. De son côté, la Section Paloise est 12e après un début de saison correct et une victoire à domicile face à Perpignan avant de perdre à Clermont.

Les Béarnais pourront compter sur un stade du Hameau à guichets fermés pour les porter vers l'exploit. Même si le Stade a clairement envie de faire oublier sa prestation de la saison dernière, confirme le centre toulousain Sofiane Guitoune.

"Pau est une belle équipe. La saison dernière, on était passé complètement à côté. On avait même été ridicule à Pau. On a pris une danse à treize contre quinze, donc on va essayer de faire mieux. C'est une équipe complète. Ils ont eu un peu de mal contre Perpignan mais au final, ils réussissent à gagner. Je pense qu'ils vont vouloir faire un beau match avec un stade plein donc ça va être un gros match ce weekend.

Jean Bouilhou connait bien la Section

L'entraineur des avants du Stade Jean Bouilhou, Palois d'origine et qui connait donc bien la Section, se méfie de cette équipe même si elle a perdu son maître à jouer, Antoine Hastoy, cet été, parti à La Rochelle. "Quand on regarde le match de Perpignan. Oui, c'était le premier match, donc un match à domicile un peu compliqué. Mais quand on regarde le match de l'ASM, je trouve qu'il y a des très bonnes choses de la part de la Section. Même si le score final ne reflète peut être pas trop le match. Donc c'est sûr que oui, Antoine leur manque forcément. C'est un excellent joueur, mais je pense qu'ils ont aussi de la ressource et je connais bien cette équipe."

Les Toulousains vont devoir notamment rivaliser en mêlée qui est le point fort des Palois, prévient le pilier du Stade Dorian Aldegheri. "On a pu visionner dans la semaine la mêlée paloise et c'est une grosse mêlée. Mais ça fait plusieurs années qu'ils sont conquérants dans ce secteur. Bien sûr, ça met une pression quand tu joues devant. C'est bien pour se confronter à ce qui se fait de mieux en mêlée en Top 14. Ce sera un bon défi."

Le Stade fait tourner avec sept nouveaux titulaires

Côté effectif, les Rouge et noir devront se passer de Romain Ntamack et François Cros blessés la semaine dernière à domicile contre Toulon, tout comme Thibaud Flament et Yannick Youyoute. En revanche, Alban Placines et Rynhardt Elstadt sont de retour. Section Paloise - Stade Toulousain, coup d'envoi 21h05. A vivre dès 20h30 sur France Bleu Occitanie. Soirée multiplex avec Lille - TFC à 21h.