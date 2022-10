Top 14 : le Stade Toulousain à toute allure

23 points pris sur 30 possibles. Le Stade Toulousain, hormis un match raté à Pau, réalise un départ très solide en Top 14. Victorieux à Bordeaux et Montpellier, les hommes d'Ugo Mola ont également pris trois bonus offensif à domicile face à des prétendants au Top 6 (Toulon, Racing 92 et l'ASM).

"Ne pas se reposer sur ses lauriers"

Un début de saison qui ressemble à l'an dernier. Toulouse avait enchaîné six victoires de rang pour débuter la saison (avec notamment des victoires à La Rochelle et Montpellier). Mais en fin de saison, il avait fallu attendre le dernier moment pour s'assurer une place en phases finales. Même les nouveaux arrivés en entendent encore parler : "Comme le staff nous le répète assez souvent, le Stade était premier l'an dernier à cette période... Le but c'est à la fin de ramener un titre. On est forcément contents mais on reste tranquilles. On va essayer de continuer notre série", avance le troisième ligne Alexandre Roumat, auteur de son premier essai de la saison samedi face à Clermont.

Thomas Ramos, lui, veut quand même savourer ces deux premiers mois de compétitions : "Bien sûr que c'est positif. On prend trois bonus offensif contre trois grosses équipes à domicile. Gagner à Bordeaux et Montpellier, ce n'est pas tous les ans qu'on le fait. Il ne faut pas pour autant se reposer sur ses lauriers."

"L'impression qu'ils ont retrouvé cet allant"

Reste à savoir si le Stade Toulousain arrivera à garder le curseur assez haut, même quand les internationaux seront mobilisés loin d'Ernest-Wallon : "Sur les six matches, on est dans une belle dynamique. Je suis ravi de l'état d'esprit et de l'audace. Il faut être capable de le tenir toute la saison. L'an dernier, on a eu des matches référence mais on a rarement eu la capacité à enchaîner et surtout je trouvais qu'on manquait d'audace, de capacité à provoquer. J'ai l'impression qu'ils ont retrouvé cet allant mais je sais que c'est très fragile et que ça se perd vite. Il ne faut surtout pas penser que c'est acquis", tempère le manager Ugo Mola.

Le Stade Toulousain tentera d'aller chercher une troisième victoire à l'extérieur cette saison ce samedi à Brive.