Le Stade Toulousain a un nouvel hymne écrit par le chanteur ariégeois Florent Adroit

Le Stade Toulousain a depuis dimanche un nouvel hymne. Il a été écrit par le chanteur ariégeois Florent Adroit à l'initiative du président du club de supporters Le Huit Jean-Marc Arnaud, le président du plus gros club de supporters du Stade Toulousain. Vous l'avez entendu ce mercredi matin dans notre chronique quotidienne 100% rugby.

Jean-Marc Arnaud avait invité tout le monde dimanche à Ernest-Wallon pour la présentation. L'hymne a été présenté aux supporters et aux dirigeants. L'idée est que tous les supporters et clubs de supporters se l'approprient. Les précédente tentatives n'ont pas été très concluantes. Il s'agit là d'un air unificateur, enthousiasmant et identitaire.

Les supporters toulousains pourront chanter leur nouvel hymne pour le prochain match à domicile le dimanche 20 mars à 21h05 avec la réception de Montpellier. Les Bayonnais avec leur Peña Baiona, les Palois avec leur Honhada et les Toulonnais et leur "Pilou Pilou" n'ont qu'à bien se tenir.