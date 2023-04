Le Stade Toulousain aligne l'équipe "bis" face au Stade Français, les stars au repos avant Dublin

En novembre dernier, les spectateurs de Wallon se souviennent que le match aller avait été interrompu par l'action coup-de-poing de deux militants de Dernière Rénovation qui étaient montés sur les perches pour protester contre le 49.3. Score final de cette première manche du Clasico, match nul arraché par les Toulousains 16-16. Les deux Stades se retrouvent ce samedi 22 avril (21h05) dans un stade Jean-Bouin à guichets fermés. C'est suffisamment rare là-bas pour être souligné.

ⓘ Publicité

Aucun Bleu sur la feuille à part Roumat et Jaminet

Pour cette 23e journée de championnat, et à une semaine d'une demi-finale de Champions Cup face au Leinster à Dublin, le Stade Toulousain confortablement installé dans son fauteuil de leader du Top 14 et assuré de jouer les demis sans barrages, prend les choses avec un relatif détachement. L'encadrement toulousain a choisi de laisser au chaud sa charnière-star. Antoine Dupont, Romain Ntamack, Peato Mauvaka, François Cros, Thibaut Flament, Thomas Ramos et Cyril Baille ne font pas le déplacement à Paris.

Un trio d'avants composé de Rodolphe Neti, Guillaume Cramont et David Ainu'u. Place aux jeunes avec Clément Vergé et Josh Brennan en deuxième ligne, tandis que les vieux briscards Rynhardt Elstadt et Alban Placines le capitaine seront derrière avec l'un de deux internationaux français alignés d'entrée, Alexandre Roumat. La charnière Paul Graou-Tim Nanaï-Williams devra assurer le spectacle à Jea-Bouin.

Pour les trois-quarts : Dimitri Delibes, Santigao Chocobares, Pierre Fouyssac et le Fidjien Eto Bainivalu, Melvyn Jaminet à l'arrière.

Sur le banc, aucun cadre non plus, Martin Page-Relo étant sans doute le plus capé des remplaçants, avec Théo Ntamack, et Edgar Retière.