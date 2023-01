Le Stade Toulousain avec Lebel et Capuozzo face au MHR, première pour Chocobares

Après avoir assuré un huitième de finale de Champions Cup à domicile qui se jouera début avril au Stadium, Toulouse retrouve le Top 14 ce weekend. Le MHR, champion de France en titre, se présente à Ernest-Wallon ce dimanche.

Cramont : "Prêt pour ce genre de moment"

Privé des internationaux français (Marchand, Baille, Flament, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos et Jaminet), le staff toulousain doit par la force des choses revoir ses plans. Guillaume Cramont devient ainsi le talonneur titulaire puisque Mauvaka est également absent (opéré d'un doigt) : "On est préparés pour ça tout au long de la saison. Nous les jeunes et ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, on est prêts pour ce genre de moment. Il nous tarde de faire de notre mieux."

11 guichets fermés de suite à Wallon

Le Stade Toulousain pourra une nouvelle fois compter sur l'appui de son public. Le club a annoncé que les deux prochains rencez-vous à la maison se joueraient à guichets fermés (Montpellier ce dimanche et Bayonne samedi 4 février). 11 matches, 11 guichets fermés. "C'est probablement parce qu'on a un rugby qui est plutôt attractif. Je pense que les gens ont envie de voir jouer le Stade Toulousain. C'est hyper positif. On est très heureux d'avoir ce stade plein chaque weekend et cette ferveur. C'est une vraie plus-value. Dans cette période de doublons, ça va obliger les joueurs à prendre leurs responsabilités et à donner le maximum", se félicite l'entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud.

La compo du Stade

Toulouse pourra compter sur plusieurs internationaux qui ont passé les derniers jours avec leurs sélections respectives : Capuozzo et Lebel seront titulaires. Willis et Cros sur le banc. A noter la première apparition cette saison de Santiago Chocobares. Le centre argentin, opéré du genou en juin, fait son grand retour.