Le Stade Toulousain connaît la date de sa demi-finale de Top 14

Le Stade Toulousain s'est assuré une qualification directe en demi-finale du Top 14 samedi 5 juin grâce à sa victoire face à l'UBB (21 à 10), que vous avez vécu en direct sur France Bleu Occitanie. Les Rouge et Noir ont donc un week-end de repos bien mérité, dans cette saison très dense, qui fera du bien dans l'optique de remporter un doublé : le Brennus après la cinquième étoile européenne. Et on connaît donc la date de la demi-finale : le Stade Toulousain affrontera le vainqueur du barrage entre Bordeaux et Clermont le samedi 19 juin à 20h45, au stade Pierre Mauroy de Lille.Vous pourrez évidemment suivre la rencontre en intégralité sur France Bleu Occitanie !

L'autre demi-finale entre La Rochelle et le vainqueur du barrage Racing/Stade Français se jouera la veille, le vendredi 18 juin, à 20h45.

Ntamack incertain ?

Une question cependant se pose sur la présence de Romain Ntamack pour cette demi-finale. L'ouvreur est sorti blessé à la 55e samedi, avec une poche de glace sur son genou. Cependant, Clément Poitrenaud, l'entraîneur, a dit que ce n'était qu'un coup et qu'il était sorti "par précaution".

Les supporters croient au doublé

Les supporters du Stade Toulousain croient la finale et le doublé possible ! "Le groupe est fort et homogène", "ils sont vraiment forts, avec un mélange : des joueurs expérimentés et la folie des jeunes", disent des fans des Rouge et Noir. Le consultant de France Bleu, Guy Accoceberry, est lui plus mesuré : "Ils ont tous les ingrédients pour aller au bout. Je les vois en finale mais ils ont encore de grosses marches à monter".