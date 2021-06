Coupe d'Europe de rugby : la formule à deux poules reconduite en 2021-2022

La formule de la Coupe d'Europe de rugby à deux poules est reconduite. Le Stade Toulousain, tenant du titre, connaît donc les dates des matchs et son "chapeau". La date du tirage au sort n'est pas encore fixée, mais on sait déjà que La Rochelle ne sera pas dans dans la même poule que Toulouse.

Il y aura donc bien, à nouveau, deux poules de douze équipes, pour la Coupe d'Europe de rugby 2021/2022. L'organisateur reconduit la formule initiée durant le covid pour la saison prochaine. Elle débutera le 10 décembre et s'achèvera au Stade vélodrome de Marseille le 28 mai 2022 lors de la finale. Quatre journées de phase de groupes sont au programme. Le Stade Toulousain, auteur du doublé Champions Cup - Championnat, est logiquement qualifié.

Le programme du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain, tenant du titre, sera donc de la partie, en toute logique. Montpellier, également ainsi que La Rochelle, le Racing 92, Bordeaux-Bègles, Clermont, le Stade français et Castres. Sont qualifiés également, les huit meilleures équipes du Championnat d'Angleterre, à savoir les Harlequins (champion), Exeter (finaliste), Bristol, Sale, Northampton, Leicester, Bath et les Wasps, et les huit premiers du Pro14, ex-Ligue celte, c'est-à-dire le Leinster (champion), le Munster (finaliste), l'Ulster, le Connacht, les Scarlets, les Ospreys, Cardiff et les Glasgow Warriors. Les huit clubs les mieux classés de chaque poule seront qualifiés pour la phase éliminatoire. Pour le tirage au sort, dont la date reste à caler, les clubs sont répartis dans quatre chapeaux selon leur classement dans leur championnat domestique.

Les chapeaux du tirage au sort sont les suivants :

Chapeau 1: Toulouse, La Rochelle, Harlequins, Exeter, Leinster, Munster

Chapeau 2 : Racing 92, Bordeaux-Bègles, Bristol, Sale, Ulster, Connacht

Chapeau 3 : Clermont, Stade français, Northampton, Leicester, Scarlets, Ospreys

Chapeau 4: Castres, Montpellier, Bath, Wasps, Cardiff, Glasgow

"Les clubs d'une même ligue qui sont dans le même chapeau ne pourront pas se retrouver dans la même poule", a indiqué l'European Professionnal Club Rugby, qui chapeaute les compétitions continentales. Cela signifie que le Stade Toulousain n'affrontera pas La Rochelle, contre qui il a joué la finale européenne et celle de Top 14 cette année.

Le programme détaillé :

1re journée: 10/11/12 décembre

2e journée: 17/18/19 décembre

3e journée: 14/15/16 janvier

4e journée: 21/22/23 janvier

Huitièmes (aller): 8/9/10 avril

Huitièmes (retour) : 15/16/17 avril

Quarts : 6/7/8 mai

Demies : 13/14/15 mai

Finale du Challenge européen: vendredi 27 mai 2022 à Marseille

Finale de la Champions Cup : samedi 28 mai 2022 à Marseille