Le Stade Toulousain de retour à Toulouse avec le bouclier de Brennus : quel est le programme

Après une courte nuit, les champions de France victorieux de Clermont-Ferrand en finale du Top 14 samedi soir sont de retour à Toulouse, ce dimanche. Ils doivent atterrir à l'aéroport de Blagnac à la mi-journée, avant de se rendre à Ernest Wallon. Le Bouclier et les joueurs victorieux emprunteront ensuite un bus à impériale vers 15h30 (horaire prévisionnel) au départ du Stade Ernest Wallon en direction de la place du Capitole, où ils devraient arriver vers 16h, salle des illustres. C'est là qu'ils présenteront le Brennus à la foule, depuis la balcons, comme le veut la tradition. Des milliers de supporters attendus pour fêter l'événement.

Emission spéciale

France Bleu Occitanie vous fait vivre le retour du bouclier à Toulouse. Emission spéciale dès 15h. On suivra le bus des joueurs depuis Ernest Wallon jusqu'au Capitole puis avec le public la présentation du trophée. Julien Balidas et Alban Forlot seront dans la salle des Illustres avec les joueurs et le staff pour cette grande fête. Tout ça évidemment à vivre à la radio, sur votre appli france Bleu, sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux !

Après avoir dominé la saison régulière, Toulouse a remporté la finale du Top 14 ce samedi au stade de France en battant l'ASM Clermont, 24 à 18. Les Rouge et Noir ont dominé les Auvergnats de la tête et des épaules grâce à deux essais de Yoann Huget. C'est la 20e fois que le Stade Toulousain soulève le bouclier de Brennus, la 3e fois depuis 10 ans.