Toulouse, France

Après une saison cauchemar et une 12ème place en Top 14, le Stade Toulousain a su redresser la barre. Aujourd’hui, les Rouge et Noir sont à la 3ème place du classement et le club entend bien capitaliser sur cette dynamique pour les prochaines années. Concernant le recrutement en vue de la prochaine saison, le Stade a officialisé ce jeudi la signature de quatre joueurs dont le double champion du monde néo-zélandais Jerome Kaino. Dix joueurs ont également prolongé.

Un staff renouvelé

Didier Lacroix a dévoilé son staff pour la saison 2018-2019. Exit Pierre-Henry Broncan, l'actuel entraîneur des avants et de la défense en partance pour Bath. C’est Régis Sonnes qui va venir endosser ce rôle. L'ancien entraîneur de Bordeaux-Bègles va venir "former un trio avec Ugo (Mola) et William (Servat), et apporter son exigence notamment dans le secteur de la conquête et de la défense selon le président du Stade Toulousain". Les trois techniciens dirigeront donc les Rouge et Noir, pour les deux prochaines saisons (plus une en option). Jean Bouilhou et Clément Poitrenaud vont également avoir un rôle d'assistant au sein du staff et seront en charge de l'équipe Espoir. Enfin, Jérôme Cazalbou, ancien demi de mêlée du Stade Toulousain, sera le "coordinateur de l'ensemble du rugby d'élite". Autrement dit il occupera le rôle de directeur du rugby au sein du club.

Le rififi financier avec Fiducial

Un article paru lundi chez nos confrères de Médiacités laisse entendre que le Stade Toulousain aurait présenté des écritures comptables faussées en fin de saison dernière. Notamment du traitement des 3,5 millions d’euros versés cet été par la société de marketing Infront en échange des droits sur la marque Stade Toulousain, gérés auparavant par la société A la Une de Lacroix. Fiducial, qui est actionnaire du Stade à hauteur de 12%, pourrait donc attaquer le club en justice. Déplorant des "attaques" qui font peser la "suspicion", Didier Lacroix a toutefois assuré que le club avait "tout intérêt à avoir Fiducial à nos côtés que contre" mais qu’il était aussi "prêt à s’exposer" à la voie judiciaire pour rétablir une stabilité autour du club Rouge et Noir.

Bâtir un modèle économique solide

Car, l'objectif est clair pour les années à venir : "Jouer les premiers rôles" annonce Didier Lacroix. Le président l’explique : "Le sport est rempli d'aléas, le but, c'est de se protéger économiquement de ces péripéties". En mettant fin au déficit structurel qui plombe les finances du club depuis plusieurs années et qui pourrait s’élever cette année encore à 2,3 millions d’euros, selon le chiffre prévisionnel cité jeudi. En juillet prochain, le Stade va reprendre les droits de sa marque à Otago, pour gérer son merchandising en lien avec son équipementier Nike. Les discussions sont également engagées pour organiser un match amical à Singapour ou à Bangkok.

LIRE AUSSI : Rugby : le double champion du monde All Black Jerome Kaino rejoint le Stade Toulousain la saison prochaine