Le Stade Toulousain dévoile son maillot Europe, en hommage à Ernest Wallon

Le Stade Toulousain a sorti les dorures, pour le maillot dédié à la saison 2021/2022 de Coupe d'Europe. Dans une vidéo publiée ce lundi 13 décembre sur les réseaux sociaux, le club de rugby toulousain dévoile la tunique que les joueurs rouge et noir porteront, pour les matches de Champions Cup. Notamment le prochain à domicile, contre les Wasps.

Il rend hommage à Ernest Wallon, premier président du Stade Toulousain lors de sa création en 1907. Sur ce "maillot third", le rouge est majoritaire, avec des écritures dorées. Et sur le buste, on retrouve une bande verticale blanche, entouré de deux bandes noires. Un rappel de la cravate blanche que portait Ernest Wallon, juriste et professeur de droit. Ernest Wallon est décédé il y a cent ans, en 1921. Et depuis quelques années, le stade des Sept-Deniers porte son nom.