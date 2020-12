Le Stade Toulousain dévoile un maillot connecté, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne

Le Stade Toulousain a dévoilé ce vendredi un nouveau maillot à la Cité de l'Espace. Un maillot porté pour la première fois le 20 décembre à Ernest-Wallon lors du deuxième match de Champions Cup face à Exeter et qui fait la part belle à une autre spécialité de la ville : le spatial.

"A la conquête des étoiles." Le Stade Toulousain a dévoilé son troisième maillot, le maillot "third" ce vendredi à la Cité de l'Espace. Un endroit pas choisi au hasard puisque ce maillot a été conçu aussi grâce au concours de Thomas Pesquet, en partenariat avec l'ESA. "Je ne peux malheureusement pas être présent ce soir mais je suis honoré que le Stade Toulousain dédie son maillot Champions Cup à ma première mission dans l'espace avec l'ESA", explique le spationaute Thomas Pesquet depuis Houston.

Contre Exeter "avec du public on l'espère"

Ce nouveau maillot sera porté par les joueurs du Stade Toulousain contre Exeter le dimanche 20 décembre à Ernest-Wallon. "Avec du public on l'espère", dit le président du club Didier Lacroix. Ce sera le deuxième match de Champions Cup de la saison.

Un maillot conçu en partenariat avec l'ESA

L'Agence Spatiale Européenne s'associe donc au Stade Toulousain pour la création de ce troisième maillot. Le CNES et la Cité de l'Espace apparaitront également sur le maillot toulousain. "Toulouse est la capitale européenne du rugby et du spatial. Notre ville rassemble ces secteurs de performance, d'excellence et d'innovation. Ces 2 mondes devaient se rencontrer autour d'un maillot unique !", explique lors de la soirée Lionel Suchet, le directeur général du CNES.

Ce maillot innovant sera connecté. "En flashant le QR Code de chaque article de la collection, chacun aura accès à du contenu exclusif", explique Vincent Bonnet le directeur marketing.