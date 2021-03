Le Stade Toulousain devra se passer de Rynhardt Elstadt au Munster, pour raisons sanitaires

Le troisième ligne, rentré il y a quelques jours d'Afrique du Sud, ne peut pas voyager en Irlande, à cause du durcissement des règles sanitaires de l'EPCR.

Coup dur pour Rynhardt Elstadt et le Stade Toulousain.

Le coup est rude pour le Stade Toulousain, déjà privé de nombreux joueurs pour blessures, dont dernièrement Sofiane Guitoune. Rynhardt Elstadt ne pourra pas jouer samedi en Irlande, en Coupe d'Europe, contre le Munster. Le troisième ligne sud-africain des rouge et noir est bloqué à Toulouse, à cause des règles sanitaires irlandaises, et de l'EPCR, a expliqué ce mercredi en conférence de presse Ugo Mola, l'entraîneur en chef du Stade Toulousain.

Elstadt s'est rendu en Afrique du Sud pendant le mois de mars, pour passer un examen de pilote de ligne, en vue de sa reconversion après sa carrière sportive. "On lui avait permis de partir en Afrique du Sud avec la règle de notre gouvernement (...). On avait alors une septaine à respecter et la possibilité après 10 jours de reprendre une activité nomarle. Il était totalement dans les clous, puisque Reynardt était susceptible de s'entraîner hier matin (lundi)"

Mais, tout a changé depuis explique Ugo Mola : "Dernièrement, on a reçu le nouveau règlement de l'EPCR (les instances européennes du rugby) qui s'adapte à celui du gouvernement irlandais qui interdit tous les ressortissants d'Afrique du Sud, en l'occurrence chez nous un membre du staff (Alan-Basson Zondagh, assistant de l'entraîneur des arrières) et un membre de l'équipe (Elstadt). Ils ne pourront pas voyager en Irlande."