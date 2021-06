Le Stade Toulousain devrait présenter la Champions Cup à ses supporters ce samedi

Les moments de communion avec le public ont été rares cette saison, voire inexistants. Alors à l'aube de finir une saison dense et riche en émotions, le Stade Toulousain veut faire plaisir à ses supporters. Les joueurs et le staff du club devraient ainsi présenter au grand public la Coupe d'Europe ce samedi à Toulouse, une fois rentrés de leur séjour parisien et de la finale de Top 14 au Stade de France.

Avec un peu de chance, les Toulousains pourraient même présenter le bouclier de Brennus au public s'ils remportent leur finale vendredi soir contre la Rochelle. Ce qui est déjà sûr en revanche, c'est que la parade et la présentation ne se fera pas au Capitole. Le stade Ernest-Wallon reste une possibilité.

Le président du Stade Toulousain Didier Lacroix est actuellement en discussion avec la mairie de Toulouse et la préfecture.

Pas d'écran géant le soir du match

Autre certitude, il n'y aura pas d'écran géant à Toulouse le soir de la finale de Top 14, la mairie privilégiant l'option d'une retransmission sur les terrasses et à l'intérieur des bars et restaurants de la Ville Rose.

La bonne nouvelle, c'est que la jauge d'accueil au Stade de France triple par rapport à ce qui était prévu pour la finale, passant de 5000 places ouvertes à 14 000. 3300 d'entres elles sont réservées aux abonnés et aux partenaires du Stade Toulousain. Elles sont mises à la vente depuis ce mardi à la mi-journée.