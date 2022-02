Le Stade Toulousain doit-il recruter à l'international pour s'éviter les trous d'air ?

Le Stade Toulousain est un des clubs français qui utilisent le plus de JIFF et le moins d'étrangers dans le championnat de France. Faut-il aller chercher ailleurs pour compenser les absences des internationaux français durant les doublons ?

Privé de 10 internationaux français (Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont, Ntamack et Ramos) durant cette période de Tournoi des 6 Nations, le Stade Toulousain est forcément moins compétitif. Toulouse reste sur cinq défaites consécutives en Top 14, ce qui ne lui était plus arrivé depuis octobre 2014 lors de la dernière saison de Guy Novès sur le banc. Question : faut-il aller chercher plus d'étrangers à l'avenir ?

Mola : "Je suis fier de la formation du club"

La saison passée, le Stade Toulousain alignait plus de 18 joueurs issus des filières de formation (JIFF) en moyenne par match. Seul le Racing 92 faisait mieux. A Toulouse, le centre de formation est le meilleur de France selon un classement récent de la LNR. "Je suis fier de la formation du club parce qu'être capable d'avoir 11 gamins de moins de 22 ans sur le terrain contre le Stade Français c'est une fierté. Cette formation ne nous permet pas peut-être encore de gagner ce genre de match. Ils vont grandir, ils vont vieillir", explique le manager Ugo Mola qui mise sur la patience.

Des joueurs comme Guillaume Cramont, Ian Boubila, Nelson Epée ou encore Paul Mallez goûtent ainsi au très haut niveau très tôt et engrangent de l'expérience pour la suite.

Pas un pari sur l'avenir

Le Stade Toulousain préfère la jouer "frenchie" et c'est logique pour notre consultant rugby Philippe Gleyze, car payant sur le long terme : "Pendant la période que nous traversons, si le Stade Toulousain bénéficiait de plus de joueurs étrangers, il aurait plus de latitude pour composer son équipe, nous sommes d'accord. Sur le long terme, est-ce que ce n'est pas la présence de joueurs formés au club ou de joueurs français culturellement plus proche du jeu du Stade Toulousain qui a permis de bâtir le palmarès du Stade Toulousain ?"

Recruter des joueurs de l'hémisphère sud n'est pas forcément gage de réussite ou de saison pleine de leur part. Des joueurs parfois (ou souvent) de passage et qui peuvent aussi manquer une grande partie de la saison, comme ce fut le cas cette année. A eux trois, Rynhardt Elstadt, Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia ont par exemple joué moins de dix matches en Top 14 cette saison pour le moment, pris par leurs sélections respectives puis blessés.

Le Stade Toulousain paie en revanche peut-être les départs de joueurs l'été dernier qui n'ont pas eu de successeurs à certains postes : Jerome Kaino, Cheslin Kolbe ou Guillaume Marchand.