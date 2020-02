Le Stade Toulousain élu meilleur centre de formation de France

Toulouse, France

Fierté au Stade Toulousain ! Le club vient d'être officiellement élu et pour la deuxième fois meilleur centre de formation de France sur la période 2018/2019. La Ligue nationale de rugby a publié mardi soir son classement des meilleurs centres de formation de l'Hexagone.

Cette évaluation est réalisée à partir de 3 critères différents :

Efficacité sportive avec notamment le temps de jeu effectif des joueurs du Centre en championnat professionnel, qui a atteint un record, avec pas moins de 14.257 minutes.

Effectivité scolaire : le critère scolaire des joueurs issus du Centre de Formation est pris en compte. Lors de la saison précédente, 7 joueurs ont été diplômés dans leurs études respectives (B. Mouchous, B. Bourgier, K-R. Malanda, M. Page-Relo, T. Idjellidaine, J. Brennan).

L'indice concernant la double qualification (joueurs professionnels effectuant des études). Les talonneurs Rouge et Noir, Guillaume Marchand et Peato Mauvaka ainsi que l'arrière Thomas Ramos ont signé un contrat professionnel tout en poursuivant leurs études.

Le Stade dit sa fierté sur son site internet et salue le travail de tous : "Bravo et merci aux dirigeants, éducateurs, salariés, partenaires et bénévoles qui œuvrent pour que nos jeunes performent sur et en dehors du terrain".