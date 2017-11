Le Stade Toulousain en conquête à Lyon (9 à 17)

C'est notamment grâce à une conquête bien travaillée que les Toulousains réussissent ce gros coup de la 11ème journée de Top 14. Le Stade Toulousain s'est imposé à Lyon sur le score de 9 à 17.

Les Toulousains repartent de Lyon avec les quatre points de la victoire, dans un Top 14 décidément imprévisible. Alors certes, les Lyonnais sont dans une période de moins bien. Mais c'est grâce à un état d'esprit irréprochable, des Toulousains accrocheurs et à une conquête en touche très travaillée, que les hommes d'Ugo Mola ont créé l'exploit. Exploit qui aurait pu être encore plus retentissant car, sur une mêlée à cinq mètres de l'en-but lyonnais, alors que le match était terminé, les rouge et noir auraient pu aller chercher le bonus offensif. Ils se contentent, très bien, de cette victoire et des deux essais marqués. Le premier de pénalité à la 41 eme et le deuxième par l'ouvreur Australien Zack Holmes à la 44 ème.

"C'est une victoire importante. L'état d'esprit était au rendez-vous", Ugo Mola

La belle image rugby du jour : Gray qui protège Virgile Bruni, blessé sur le terrain 👍 #LOUST#CRCpic.twitter.com/oLCg0v2XYO — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) November 26, 2017

La conquête, c'est la clé !

Si les Toulousains ont introduit le doute dans l'esprit des hommes de Pierre Mignoni, c'est qu'il les ont pris à leur propre jeu. La touche. C'était le point fort des Lyonnais et Jean Bouilhou, qui coach désormais ce secteur chez les rouge et noir, avoue avoir insisté là-dessus cette semaine : "Si on voulait exister ici, il fallait forcément être bon sur ça, donc les empêcher de constituer leur jeu à partir de là.". Les Toulousains ont contesté efficacement en montant au contre dans les airs mais aussi, parfois à la retombée au sol. Dans ce rôle, Yoann Maetsri et François Cros se sont distingués, il faudra s'appuyer sur cette performance. "C'est un super match en conquête, on a été performant en touche, sur le contre. Ce match a été plutôt bien réussi, il faut continuer comme ça, ne pas se reposer sur nos lauriers.", déclarait, tout sourire, le troisième ligne Gillian Galan en sortant du vestiaire, où la sono jouait à fond.

Place au derby

Dans ce Top 14 finalement très homogène, un autre défi se présente dès samedi au Stade Ernest Wallon. Le derby contre Castres. Ugo Mola et son staff avouaient avant le match contre Montpellier, avoir convenu d'un objectif de point. Mais ils refusent de dire combien. Il est certain que ces 4 points de la victoire contre Lyon n'étaient pas vraiment prévisibles, mais le manager du Stade Toulousaine glisse avec un oeil rieur : "Il en manque encore pour atteindre ce qu'on s'est fixé". Il faudra donc, impérativement, en prendre contre les Tarnais pour tenir les objectifs.