Le Stade Toulousain en finale, "ça tient le rugby en éveil", se réjouit le président de la Ligue Occitanie

Alain Doucet, le président de la Ligue d'Occitanie de rugby, s'est réjoui ce lundi 3 mai sur France Bleu Occitanie de la qualification du Stade Toulousain en finale de la coupe d'Europe de rugby, le 22 mai prochain à Twickenham, contre le Stade Rochelais.

C'est "une locomotive pour le rugby occitan" juge le Bigourdan, qui estime qu"Ugo Mola [l'entraîneur toulousain] est en train de réaliser une très belle performance".

Cette finale franco-française "oui, elle me plaît, mais je la crains beaucoup" tempère tout de même le Bigourdan, qui espère que les Toulousains ne feront "pas de complexe de supériorité", alors qu'ils sont tout proches d'un cinquième titre européen.

"La Rochelle fait preuve de beaucoup de maîtrise dans le jeu", ajoute Alain Doucet. "Méfions-nous !".

Du public français dans les tribunes anglaises ?

Reste la question du public, pour cette finale 100% française... mais qui se déroulera sur le sol britannique, au stade de Twickenham, le temple du rugby dans la banlieue de Londres.

"Il va falloir qu'on se penche sur la question dès aujourd'hui" explique Alain Doucet. Car si les Britanniques ont assoupli les règles sanitaires dans les stades, il faut voir dans quelles conditions les Français, Rochelais ou Toulousains, pourront franchir la frontière pour assister au match, le 22 mai. 10.000 spectateurs seront admis, avec distanciation entre les sièges. Mais avant d'arriver dans les travées, il clarifier plusieurs points, comme l'obligation ou non d'un test PCR, et le respect ou non d'une quarantaine.

"Il serait quand même normal qu'il y ait beaucoup de Français" estime le président de la Ligue de Rugby Occitanie.

L'impact sur le rugby amateur

Alain Doucet voit aussi dans la qualification du Stade Toulousain un impact important sur toute la filière rugby, des professionnels aux amateurs : "ça tient le rugby en éveil !".

Outre la qualification du Stade Toulousain, il rappelle celle de Montpellier en finale du Challenge européen, mais aussi les bonnes performances des XV de France féminin et masculin, et l'épopée du Castres Olympiques, qui est en train de faire une "remontada" en Top 14 : "ces excellentes performances de nos clubs pros maintiennent l'intérêt pour notre sport".