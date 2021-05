Le Stade Toulousain en finale de Champions Cup, victoire face à l'UBB (21-9)

11 ans après, le Stade Toulousain retrouve la finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe ! Les Rouge et Noir l'emportent face à l'UBB (21-9) et donnent rendez-vous à leurs supporters le 22 mai à Twickenham pour tenter d'empocher leur cinquième titre européen.