Le Stade Toulousain en finale de Top 14 après sa victoire dans la douleur contre Bordeaux (24-21)

Nouvelle finale en vue pour le Stade Toulousain après une nouvelle victoire contre l'UBB (24-21). Les Rouge et Noir vont maintenant tenter de conquérir le Brennus vendredi 25 juin face à la Rochelle.

L'histoire se répète et elle tourne une fois de plus en faveur du Stade Toulousain ! Nouvelle victoire face à l'UBB (24-21), la quatrième en quatre rencontres cette saison, cette fois en demi-finale de Top 14. Les hommes d'Ugo Mola peuvent maintenant se mettre à rêver d'un doublé Coupe d'Europe-championnat, un exploit que les Toulousains n'ont pas réalisé depuis 1996, soit 25 ans.

Première mi-temps serrée

La victoire toulousaine a tout de même mis du temps à se dessiner face à une très solide équipe bordelaise, certainement galvanisée par son coach Christophe Urios. Les Rouge et Noir seront bien les premiers à se mettre en évidence dans cette rencontre avec un essai de Romain Ntamack en tout début de rencontre, avec un poil de réussite aussi suite à un coup de pied contré d'Antoine Dupont.

Réponse immédiate des Bordelais juste derrière avec l'essai de Ben Lam (8-7), avant que le show Thomas Ramos ne démarre au pied. Hormis un échec sur la transformation du premier essai, le buteur toulousain est impeccable face aux perches et passe trois pénalités tandis que Mathieu Jalibert en loupe une juste avant la pause, 14-7 pour Toulouse à la mi-temps.

Une victoire dans la douleur

L'entame de seconde période sera nettement plus compliquée pour le Stade Toulousain. Deuxième essai bordelais à la 54e minute de jeu, le deuxième pour l'ailier Ben Lam et les Bordelais prennent l'avantage pour la première fois dans la rencontre (15-14), avant d'être sanctionnés d'un carton rouge pour un plaquage haut de Seuteni sur Romain Ntamack, sorti sur civière.

A 15 contre 14, les Rouge et Noir poussent et finissent par trouver la brèche. A la 67eme, sur un vrai temps-fort toulousain, Thomas Ramos passé à la charnière vient inscrire le deuxième essai toulousain, un essai qui permet de repasser devant (24-18). Les Bordelais n'abdiquent pas pour autant et reviennent au score à quatre minutes de la fin du match avec une nouvelle pénalité de Mathieu Jalibert (24-21).

Le Stade Toulousain mais ne rompt pas et tient finalement sa victoire jusqu'au bout du temps réglementaire. Une victoire dans la douleur, très longue à se dessiner. Les joueurs d'Ugo Mola n'ont d'ailleurs pas boudé leur plaisir à la fin de la rencontre, venant directement à la rencontre des supporters ayant fait le déplacement jusqu'à Lille. 5000 personnes étaient présentes au stade pour cette demi-finale.

Finale au Stade de France

Le Stade Toulousain va maintenant tenter de réaliser le doublé Coupe d'Europe-championnat, ce qui serait une première au club depuis 1996. Un 21ème titre de Champion de France, un nouveau bouclier de Brennus à gagner face à une belle équipe de la Rochelle pour un remake de la finale de Champions Cup.