Toulouse, France

Un match en rouge et noir pour terminer l'année. Une année 2017 dont il faut vite tourner la page pour le Stade Toulousain, tant elle aura été marquante voire traumatisante. En 2017, pour la première fois, le Stade Toulousain n'a pas participé aux phases finales et a terminé 12eme du classement.

Disons que c'est de l'histoire ancienne et que pour confirmer le renouveau, "la reconquête" précise Ugo Mola le manager, le Stade Toulousain doit battre, ce samedi soir, le Rugby Club Toulonnais.

Retrouver une dynamique de victoire

Le Stade toulousain en championnat est sur une série de deux défaites consécutives. Celle contre le Racing 92 à Nanterre la semaine dernière, où les rouge et noir ont tout de même ramené un point de bonus défensif, et celle, beaucoup plus inquiétante, contre Castres avant la coupure européenne à Ernest Wallon. "Forcément, on aura tous en tête, autant joueurs que supporter, le dernier match de championnat à domicile où on avait perdu contre Castres", admet le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont. "Il y a autant à se racheter par rapport à nous que par rapport au public. "

Pour se racheter le Stade Toulousain va devoir régler ses problèmes en défense. Depuis des semaines les coéquipiers d'Antoine Dupont alternent les bonnes et les mauvaises prestations dans ce domaine, un problème de régularité. "On est un peu sur courant alternatif puisqu'on est capable d'avoir, comme sur le match de Lyon (lors de la 11eme journée de Top 14) où on a une très bonne défense sur 80 minutes qui nous permet de gagner le match, et d'autres périodes comme au Racing ou par moment contre Castres où on monte plus en défense. On les laisse jouer et on perd vachement de terrain. On fini dans notre en-but trop facilement". Là-dessus, le match contre les Varois sera un vrai test. On connait l'armada offensive des toulonnais, qui, en plus, connait une période de mieux après des débuts un peu poussifs.

On est dans la période où on a besoin de prendre des points", Ugo Mola

Le manager toulousain Ugo Mola ne croit pas que les toulonnais sont un peu moins dangereux que les saisons précédentes. Même si dans une rencontre aboutie de ses joueurs, pour le match aller, les toulousains avaient été capables de ramener un point de bonus défensif. "Quand tu vois Nonu, Tuisova, Fekitoa, Radradra ... Vous leur mettez le maillot noir c'est les mêmes ! L'équipe qui va nous être confrontées se rapprochera d'une équipe type de Toulon.", prévient l'entraîneur. "Mais au moins pour les 19 000 et quelques personnes qui seront venu en payant leur place, ce sera une bonne chose."

Retour de Cyril Baille et de Richie Gray titulaire

La composition du Stade Toulousain :

1- Baille, 2-Marchand, 3-Aldegheri ; 4-R. Gray, 5- Maestri ; 6- Elstadt, 7- Cros, 8- Tekori ; 9- Dupont, 10- Holmes ; 11- Mjekevu, 12- Fickou, 13- Fritz, 14- Kolbe, 15- Ramos

Remplaçants :

16- Ghiraldini, 17- Castets, 18- Faasalele, 19- Verhaeghe, 20- Madaule, 21- Doussain, 22- Guitoune, 23- Faumuina

La composition du RCT :

Voici la composition du @RCTofficiel pour affronter le @StadeToulousain ce samedi 30 décembre à 20h45 #STRCT : pic.twitter.com/RqMEc5Spuq — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) December 29, 2017

Un boxing day à guichets fermés

Ce match contre Toulon se jouera ce samedi soir dans un stade Ernest Wallon à guichets fermés. Ce sera le deuxième de la saison après la dernière réception de Clermont. Mais cette fois, la période y est aussi pour quelque chose. Cette rencontre, entre Noël et le jour de l'an, ce qu'on appelle le Boxing Day, référence à une tradition anglo-saxonne, attire toujours un peu plus de spectateurs.

Il faut juste espérer que, cette année encore, les joueurs auront fait l'effort de ne pas trop se gaver à Noël. Pour le médecin du club, il n'y a d'inquiétude. Philippe Izard sensibilise les joueurs professionnels à l'hygiène de vie toute l'année, il a confiance dans le professionnalisme des garçons et n'a pas donné de consignes particulières. Chacun a donc fait en son âme et conscience. "Zéro écart", lance le seconde ligne Yoann Maestri, un petit sourire en coin. "Pâtes jambon à la Noël. Couché à 23h00, un petit bouquin et voilà ... Tout le monde a conscience qu'il faut faire les efforts."

Efforts qui coûtent visiblement un peu plus aux uns qu'aux autres. Iosefa Tekori semble être dans ce cas là. D'abord car, comme tous les joueurs étrangers de l'hémisphère sud, il passe les fêtes loin des siens. "C'est difficile mais c'est la vie du rugby" regrette le colosse samoan. Et il explose de rire quand on lui demande s'il n'a mangé que de la salade aux repas de fêtes. "De la salade et après ... une grosse entrecôte", raconte le seconde ligne en ouvrant ses imposantes mains pour mimer la taille d'une entrecôte géante.