Top 14 : le Stade Toulousain en route pour un record

Le Stade Toulousain, leader du Top 14, affronte le Stade Français, septième, dimanche 3 mars au stade Jean-Bouin à Paris. Les Rouge et Noir, invaincus depuis onze journées de championnat (dix victoires et un nul), peuvent établir un nouveau record en Top 14 s'ils ne perdent pas le "Classique".

"Si ça peut motiver les joueurs" - Ugo Mola

Ce record, le co-entraineur de Toulouse Ugo Mola ne préfère pas s'étendre dessus. "Pour moi les records, c'est pour les livres, quand on ouvre l'album photo avec nos enfants, nos petits enfants. Donc on aura le temps d'en parler plus tard. Mais la capacité qu'on a eu à se challenger, à mettre ce niveau d'audace, d'envie, de compétition, il faut l'alimenter. Tu l'alimentes par des leviers. Si ce record peut en être un, ce sera très bien."

Les compos

Une nouvelle fois, le Stade Toulousain devra faire sans ses internationaux. Le Sud-Africain Cheslin Kolbe est de nouveau titularisé à l'arrière.

🚨 18ème journée de @top14rugby pour les Rouge et Noir !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné par le staff toulousain pour affronter l'équipe du @SFParisRugby, dimanche à 16h50 au stade Jean Bouin ! #SFPST#GoST 🔴⚫️ pic.twitter.com/6FrkYTc80h — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 2, 2019

Coup d'envoi de ce Stade Français - Stade Toulousain prévu dimanche 3 mars à 16h50, lors de la 18e journée de Top 14. Avant match dès 16h20 sur France Bleu Occitanie.

