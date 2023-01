Le Stade Toulousain espère laisser moins de plumes cet hiver pendant le Tournoi des Six Nations

Une fois de plus le Stade Toulousain va devoir faire sans une pléiade d'Internationaux pendant le Tournoi des Six nations. On en a eu la confirmation avec la liste de Fabien Galthié dévoilée mardi soir . Il va falloir faire sans onze des meilleurs joueurs de l'équipe, dont le capitaine Antoine Dupont. Et cela dès dimanche et pendant un mois et demi, jusqu'à la fin du tournoi le 18 mars, même si certains joueurs pourront revenir jouer en club.

Le Stade Toulousain a beau caracoler en tête du Top 14 depuis le début de la saison, cette période de doublons est un vrai casse-tête à gérer. On se souvient encore de la saison dernière avec une série tristement historique de six matches sans victoire en Top 14 au cœur de l'hiver. Mais le staff toulousain dit avoir tiré les leçons de la saison dernière.

Une meilleure gestion des hommes

Depuis le début de la saison, le staff du Stade Toulousain a déjà expliqué avoir veillé à mieux intégrer les remplaçants et les jeunes dans la rotation de l'effectif. Le staff a aussi fait encore plus attention peut-être à mettre, quand il le pouvait, certains cadres au repos, dans l'optique aussi d'une année 2023 chargée avec le Mondial de rugby en France en ligne de mire.

Mais la liste de Fabien Galthié fait apparaître une nouvelle interrogation à l'orée de cette période tant redoutée de doublons à Toulouse : c'est le choix des recrues l'été dernier. Là encore, le club dit avoir pensé en partie son recrutement en conséquence. Mais les derniers joueurs arrivés sont, pour une partie, appelés à jouer le Tournoi.

Mais un recrutement en question

Sans surprise, dans la liste de mardi soir, l'arrière toulousain Melvyn Jaminet, arrivé l'été dernier de Perpignan, se retrouve sélectionné en même temps que Thomas Ramos, l'autre arrière de métier du Stade Toulousain. C'est le même constat au centre de l'attaque des Rouges et Noirs où Pierre-Louis Barassi, arrivé de Lyon l'été dernier, est également appelé.

Et puis, au-delà de Marcoussis, la pépite italienne Ange Capuozzo sera aussi absente ; ainsi que l'une des dernières recrues toulousaines, le 3e ligne anglais Jack Willis, sélectionné par le nouveau boss du XV de la rose.

Les Bleus partent en stage dès dimanche à Capbreton (Landes). Le début du Tournoi des Six nations pour le XV de France, c'est le 5 février en Italie.