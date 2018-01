Pau, France

Comme un goût d'inachevé pour le Stade Toulousain. Et le bonus défensif glané sur la pelouse de la Section Paloise, score final 11 à 10, ne redonnera pas le sourire au hommes d'Ugo Mola.

12 en-avant

Pourtant, Les Toulousains y ont cru, surtout quand, en fin de match, les Palois ont été réduits à 14 après un carton rouge pour un de leur troisième ligne. Mais les "rouge et noir" n'en ont pas profité. "On meurt à un point. On fait beaucoup trop de fautes de main et on est trop indiscipliné pour espérer gagner", explique frustré Florian Fritz, le capitaine "rouge et noir".

Même s'ils ont mis du coeur et sont venu à Pau avec des ambitions, les Haut-Garonnais ont été bien trop gâcher pour s'imposer.

Terrain gras, ciel menaçant et rugby d'hiver, résultat 12 en-avant pour les Toulousains, et pas mal d'indiscipline. Si l'ont ajoute à cela une incapacité à marquer dans les temps fort, c'est trop pour venir s'imposer à l'extérieur.

Et pourtant il y a eu des occasions

Et pourtant Toulouse n'a pas non plus fait un match catastrophique, loin de là. Il y a eu de belles séquences de jeu et beaucoup d'envie à l'entame de match. Chelsin Kolbe, placé à l'arrière et Antoine Dupont à la mêlée ont intenables. Surtout sur les ballons de récupération et de contre. Sauf que Toulouse n'a pas concrétisé. "On break la ligne souvent mais on ne marque pas, déplore le manager Ugo Mola. La faute à trop de maladresse. On peut avoir des occasions, si on ne les marque pas on ne gagne pas !"

Toulouse ne repart pas non plus bredouille avec un point de bonus défensif dont il faut se contenter. Le Stade reste 6e du classement après 15 journées et va désormais tenter une impossible qualification dans la petite coupe d'Europe. Pour cela, les Toulousains devront aller s'imposer à Cardiff dimanche prochain.