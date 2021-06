La saison du Stade Toulousain et du Castres Olympique commence à se préciser. Avec une reprise du Top 14 le 4 septembre, les joueurs d'Ugo Mola et Pierre-Henry Broncan entreront en lice en Champions Cup le 10,11 ou 12 décembre.

Le Stade Toulousain et le Castres Olympique retrouvent la Coupe d'Europe en fin d'année 2021

Le Stade Toulousain connaît le programme du parcours qui l'attend pour préserver son titre en Coupe d'Europe même si les Rouge et Noir ont la tête tournée vers samedi soir et la demi-finale de Top 14 face à l'Union Bordeaux-Bègles.

Éjecté du Top 6, le club Tarnais participera tout de même à la Champions Cup la saison prochaine. Une belle vitrine pour recruter et peaufiner l'effectif du Castres Olympiques pour, pourquoi pas, briller au niveau européen. La 1 ère journée aura lieu le 10, 11 ou 12 décembre 2021.

Les finales européennes en France

Les deux coupes d'Europe de rugby de la saison 2021/22 débutent donc en décembre, c'est l'EPCR (European Professional Club Rugby) qui l'a annoncé dans un communiqué. Les compétitions européennes se terminent à Marseille les 27 et 28 mai. La phase finale débutera par des huitièmes de finale aller et retour les deuxièmes et troisièmes week-end d'avril prochain.