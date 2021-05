Le Stade Toulousain face à la crainte du Covid avant la finale de Champions Cup

S'il n'y a jamais de bon moment pour contracter le coronavirus, il y en a des très mauvais. Toulouse et La Rochelle sont à moins de deux semaines de leur finale de Champions Cup à Twickenham. Des jours où il faudra redoubler d'efforts même si le risque zéro n'existe pas face au Covid-19.

Poitrenaud : "Forcément une inquiétude"

Les Toulousains conservent évidemment leur bulle sanitaire mais sans pouvoir garantir à 100% de passer entre les gouttes : "Je touche du bois, depuis le début de la saison on a été relativement épargnés. Les garçons sont très prudents, on vit en vase-clos en permanence. On les incite à être d'autant plus prudents dans les jours qui viennent mais on ne sait jamais d'où ça peut venir. C'est forcément une inquiétude mais on essaie de ne pas trop y penser tout en mettant le maximum de chances de notre côté pour que le virus ne rentre pas chez nous", dit Clément Poitrenaud, l'entraîneur des arrières.

Ramos : "Dommage de jouer à Twickenham"

Avec le nouveau protocole, les joueurs doivent désormais effectuer trois tests PCR chaque semaine. _"_Quand on passe les tests le matin et que le docteur envoie un message pour dire que tout est négatif on souffle un petit peu. On va faire attention et puis on croise les doigts", explique Thomas Ramos.

L'ouvreur ou arrière du Stade Toulousain qui aurait préféré jouer cette finale en France pour limiter les risques quelques heures avant le match face à La Rochelle : "C'est dommage que ce soit à Twickenham. On est deux équipes françaises, ça nous fait voyager, prendre l'avion et donc prendre des risques. Si la finale avait eu lieu en France, ça aurait été plus simple pour tout le monde."

Le Stade Toulousain affrontera La Rochelle le 22 mai prochain à Twickenham pour tenter de décrocher un cinquième titre européen.