Le Stade Toulousain avec Page-Relo titulaire face aux Wasps

Le Stade Toulousain joue à Coventry ce samedi après-midi face aux Wasps pour la troisième journée de Champions Cup. Les Rouge et Noir n'ont joué qu'un match en un mois après l'annulation de leur deuxième journée de Coupe d'Europe et les reports des rencontres de Top 14 face au Stade Français et Montpellier.

Page Relo titulaire

Privé d'Antoine Dupont blessé, le staff toulousain a décidé de faire confiance au jeune Martin Page Relo pour occuper le poste de demi-de-mêlée. Romain Ntamack sera capitaine.

Page-Relo, prêté à Carcasonne l'an dernier, va disputer les premières minutes européennes de sa carrière. Il a fêté ses 23 ans le 6 janvier dernier.

Des cadres absents

Le Stade Toulousain devra faire sans plusieurs hommes forts de son effectif : Charlie Faumuina, Julien Marchand ou encore Rory Arnold ne sont pas du voyage. Blessés ou touchés par le Covid pour certains.