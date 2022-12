Le Stade Toulousain fait le deuil de la "Coupe d'Europe"

"Ce n'est plus la Coupe d'Europe." D'entrée, le manager toulousain Ugo Mola met les choses au clair et rappelle que cette compétition a changé. Et pour cause, plusieurs franchises sud-africaines intègrent désormais les deux poules de 12 équipes. Toulouse a été épargné pour cette phase de poule (il affrontera le Munster et Sale), mais pourrait bien affronter des équipes de l'hémisphère Sud plus tard dans la saison.

Mola : "Je suis un peu nostalgique"

À la veille du départ pour Limerick, les Toulousains ont acté le fait qu'il s'agissait là d'une nouvelle compétition : "Ce n'est plus la Coupe d'Europe. En rentrant des provinces sud-africaines, la compétition se densifie, se complexifie sur notre capacité à se qualifier. Je suis un peu nostalgique. Je suis peut-être un peu passéiste dans ma manière de penser sur ce que représentait la Coupe d'Europe pour le club. On passe à une autre compétition, la Coupe d'Europe est derrière nous*, c'est évident. En tout cas sur les prochaines éditions",* avance le manager toulousain.

Avant qu'Antoine Dupont ne prenne le même chemin que son coach en conférence de presse : "Pour tous les puristes, c'est un peu difficile à appréhender. Toute notre génération a connu la mythique Coupe d'Europe*. Ce ne sera plus la Coupe d'Europe. Il faut l'aborder comme ça et essayer de voir le positif en se disant qu'on jouera de nouvelles équipes. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre des fois."*

Le Stade Toulousain entame sa campagne européenne ce dimanche à Limerick face au Munster.