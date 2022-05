Le Stade Toulousain "laisse les clefs de la maison" au Japon en 2023 pour partir en stage en Asie ?

Le Japon avait déjà été accueilli en 2017 par le Stade Toulousain. Les relations sont bonnes puisqu'un partenariat existe et a permis à deux joueurs de partir en développement dans la franchise des Yamaha Jubilo à l'époque. Pour la Coupe du Monde de rugby en 2023, les Japonais profiteront des installations à Ernest-Wallon pour préparer les deux matches de poule qu'ils doivent jouer au Stadium.

"Les habitants du Stade Toulousain"

"Là clairement, ils vont devenir les habitants du Stade Toulousain. Le Top 14 va s'arrêter pendant toute la période de la Coupe du Monde. On va leur laisser les clefs, ça va leur permettre d'utiliser tous les espaces. Et nous on va en profiter peut-être pour aller chez eux pour vivre une aventure et un stage de préparation. On ne le vit pas comme une contrainte. C'est un bel échange et une notion de confiance", explique Jérôme Cazalbou, le responsable du haut niveau au Stade Toulousain au micro de France Bleu Occitanie.

Le Stade Toulousain aimerait disputer un match amical au Japon durant cette éventuelle période de stage en Asie.

Toulouse au coeur de la Coupe du Monde

Le Stadium de Toulouse accueillera cinq rencontres de la Coupe du Monde de rugby à l'automne 2023 dont deux du Japon et une des All Blacks. Le 19 novembre prochain, le XV de France viendra jouer de son côté un test-match face au Japon. La billetterie devrait être ouverte dans le courant du mois de juin.