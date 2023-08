Le Stade Toulousain lance "un sprint" de trois matches en Top 14

Le Stade Toulousain attaque sa saison au Pays Basque ce vendredi soir (21h05 en intégralité sur France Bleu Occitanie). À Bayonne, Toulouse veut attaquer fort, face à une équipe qui a frôlé une qualification en phase finale la saison dernière.

Trois matches avant de couper

Toulouse a trois semaines pour prendre des points avant la coupure de la Coupe du Monde. Deux voyages, à Bayonne et Oyonnax, et la réception de Montpellier permettront de savoir comment les Toulousains se sont comportés sans la grosse quinzaine d'internationaux. "Le contexte peut apparaître comme un piège. Tout fait dire qu'on va aller là-bas et que ça va être l'enfer, mais pour nous c'est un défi assez excitant à relever. On sait que ce sera dur, les Bayonnais vont vouloir attaquer fort, mais on a des armes à faire valoir et on fera tout pour faire un résultat", avance Alexandre Roumat.

Le capitaine du soir, Alban Placines, ne veut pas rater le départ : "C'est un peu comme un sprint. La période de deux mois de la coupure s'abordera différemment s'il y a trois matches perdus ou trois matches gagnés. C'est important de se mettre dans les bonnes conditions pour ne pas gamberger. Normalement, avec des matches tous les weekends, tu peux réagir le weekend d'après. Là, ce ne sera pas le cas donc il ne faut pas se louper d'entrée de jeu."

Au-delà des joueurs mobilisés pour la Coupe du Monde, le Stade Toulousain sera privé de Dimitri Delibes, Emmanuel Meafou, Guillaume Cramont et David Ainu'u pour ce premier match de la saison.

La compo toulousaine