Le Stade Toulousain ne confirme pas la fin de saison d'Ange Capuozzo

Capuozzo sous le maillot rouge et noir cette saison à Wallon.

La mauvaise nouvelle se confirme pour Ange Capuozzo blessé à l'épaule dimanche dernier contre Lyon à Wallon en championnat. On ne devrait plus revoir sous le virevoltant ailier italien sous le maillot du Stade Toulousain cette saison. Grosse déception pour lui et pour le club car c'était quand même une des recrues attendues l'été dernier.

Pas de durée d'indisponibilité

Le staff a quelques nouvelles de l'International italien ce jeudi après-midi en conférence de presse avant le déplacement des Rouge et noir samedi à Paris en Top 14. Malheureusement, la fin de saison se profile pour Ange Capuozzo même si le club ne confirme pas et se donne encore une chance de croire à un retour en fin de saison.

Un match sans enjeu pour le leader toulousain qui affronte le Stade Français 3e sans ses titulaires laissés au repos, une semaine avant la demi-finale de Champions Cup tant attendue face au Leinster à Dublin.