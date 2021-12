Le Stade Toulousain "ne veut pas se cacher" avant de défendre son titre de champion d'Europe

Le Stade Toulousain s'envole ce jeudi après-midi pour Cardiff où il jouera son premier match de Champions Cup à l'Arms Park samedi (14 heures).

"Un appétit particulier pour cette compétition"

Ugo Mola, le manager toulousain, assume clairement le statut du Stade Toulousain à l'aube de cette nouvelle saison européenne : "Le fait qu'on soit champion est une évidence. Il ne faut pas se cacher. Le club a toujours un appétit particulier pour cette compétition. Il est important de vite switcher, ne pas rester dans le quotidien du championnat", explique Mola.

Toulouse a envie de conserver son titre, ce qu'il n'a jamais réussi à faire dans son histoire : "Les équipes qui ont excellé ont tendance à enchaîner les performances : il y a la période du Munster, du Leinster, de Toulon, des Saracens. Et pas de période Stade Toulousain même s'il y a eu l'enchaînement 2003, 2004 et 2005. C'est difficile de réitérer telle performance."

Au bon souvenir de Cardiff

Comme un symbole, Toulouse entame cette campagne européenne à l'Arms Park. Là-même où les Toulousains ont décroché leur première étoile en 1996. A l'époque, Jérôme Cazalbou, Didier Lacroix, Emile Ntamack ou encore Ugo Mola foulaient la pelouse. "Cardiff est un endroit où on aime bien aller. Il y a une vraie histoire entre les deux clubs."

Toulousains et Gallois qui ont bataillé également deux fois en quart de finale à la fin des années 2000 (une victoire et une défaite pour Toulouse) mais cela fait plus de dix ans que ces deux équipes ne se sont pas croisées.