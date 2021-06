Le Stade Toulousain part à la montagne avant sa demi-finale de Top 14

Frédéric Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Vainqueurs à Bordeaux ce weekend, les Toulousains se sont donné le droit d'aller directement en demie du Top 14. Les Rouge et Noir ont terminé premiers de la saison régulière et vont donc pouvoir souffler le weekend prochain. Avant cela, ils vont partir pour un stage d'oxygénation.

Un stage à la montagne

Les hommes d'Ugo Mola vont partir cette semaine dans les Pyrénées avant la demi-finale de Top 14 qui aura lieu le 19 juin à Lille. "Le fait d'avoir joué sur les deux tableaux... C'est bien d'avoir un peu de temps pour que toutes les troupes puissent récupérer. On va partir quelques jours à la montagne pour se retrouver et se régénérer puis rentrer dans la préparation de la demi-finale. Le mot clé c'est de faire récupérer les joueurs", explique Virgile Lacombe entraîneur adjoint et invité de 100% Club ce lundi.

Est-ce que les Toulousains ont les moyens physiques d'aller chercher le doublé ? "Oh je pense. Même si la saison est très longue et qu'on a beaucoup de blessés. Les joueurs ont vraiment envie d'aller chercher un titre en championnat aussi. Cela a été un peu court pour profiter du titre de champion d'Europe, ils se sont vite remis au travail. Je ne doute pas de la capacité à se remobiliser pour la demi-finale. Il reste deux matches pour aller chercher cet exploit et faire un doublé."

Lors des trois derniers Brennus remportés par Toulouse en 2011, 2012 et 2019, les Rouge et Noir avaient terminé premiers de la phase régulière.