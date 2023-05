Le Stade Toulousain partira quatre jours à Faro avant sa demie de Top 14

Le Stade Toulousain a encore un rendez-vous de saison régulière à disputer face à Brive ce dimanche à Ernest-Wallon mais pense déjà à sa demi-finale de Top 14. Ce sera le vendredi 9 ou le samedi 10 juin prochain à San Sebastian.

ⓘ Publicité

Quatre jours à Faro

Pour préparer au mieux ce rendez-vous, joueurs et staff partiront dès lundi 29 mai, lendemain de la réception de Brive, pour Faro. Ils passeront quatre jours au Portugal avant de rentrer sur Toulouse. Le groupe partira ensuite le mercredi 7 juin pour le Pays Basque.

Après une semaine de coupure, les Rouge et Noir ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi. Ugo Mola a pu compter sur un groupe quasi au complet avec les retours de Tolofua, Youyoutte et Faumuina. Capuozzo, Jelonch, Jaminet, Delibes et Barassi sont toujours absents.