Toulouse, France

Après la trêve de la petite coupe d'Europe, que les jeunes et les doublures rouge et noir ont jouée, le TOP 14 reprend ses droits avec ce déplacement compliqué pour les Toulousains. Ce vendredi soir le Stade Toulousain sera le premier adversaire des ciel et blanc dans leur nouvelle enceinte ultra moderne. Toit fermé, température toujours autour de 20 degré et pelouse synthétique, L'U Arena, située aux portes de Paris à Nanterre, dans le quartier d'affaire de la défense, est un stade où le spectacle est censé primer.

Quelque chose de révolutionnaire"

"Quand on voit l'enceinte, c'est quelque chose d'extraordinaire", décrit Laurent Travers, l'entraîneur du Racing 92. Il va même plus loin : "C'est quelque chose de révolutionnaire. Parce qu'on va jouer dans un gymnase de 30 000 personnes. Un show sportif . Cela peut faire avancer le sport et encore plus, peut-être, le rugby." L'entraîneur francilien conclut en espérant que la première page de l'histoire de ce stade sera belle. Belle pour qui ? Pourquoi pas pour le Stade Toulousain.

Le Racing , c'est du solide

"Gagner au Racing reste un exploit", prévient tout de suite William Servat, le technicien toulousain. "Une équipe du Racing qui est en haut de tous les tableaux de stats [statistiques, ndlr] ! La première mêlée du Top 14, un touche très performante". Et une puissance redoutable. On a pu encore le constater lors du denier match des Racingmen en Champions Cup contre Castres. Lors du dernier match de l'histoire des ciel et blanc à Colombes, les Tarnais se sont fait concasser.

📽 Au cœur du jeu... Replongez dans la victoire des Ciel et Blanc pour la dernière à Yves du Manoir ! 🏉#R92COpic.twitter.com/YTu7qcFnOq — Racing 92 (@racing92) December 20, 2017

Toulouse a préparé le match sur une pelouse synthétique

Le Stade Toulousain a la chance de posséder un terrain d’entraînement synthétique dans le complexe du Stade Ernest Wallon. Les rouge et noir en ont donc profité. Depuis deux semaines, ils répètent leurs gammes dessus, histoire de s'habituer à cette surface particulière.

A priori, on pourrait penser que le synthétique permet un jeu plus ouvert, plus rapide, peut-être plus favorable aux rouge et noir face à la puissance des Racingmen. C'est vrai, répond William Servat, mais cela favorise aussi la puissance. " Sur les ballons portés comme en mêlée, le synthétique répond bien puisqu'il y a des appuis très fort au sol", analyse le spécialiste toulousain. "Le fait de ne pas avoir les appuis qui se dérobent, les joueurs les plus massifs gardent de la force". Il faudra donc quand même se méfier des cocottes franciliennes qui ont tant marquées les Castrais la semaine dernière.

La compo toulousaine

1- Pointud, 2- Marchand, 3- Aldegheri ; 4- Faasalele, 5- Maestri ; 6- Elstadt, 7- Cros, 8- T. Gray ; 9- Dupont, 10- Holmes ; 11- huget, 12- David, 13- Fritz, 14- Kolbe, 15- Ramos

Remplaçants :

16- Ghiraldini, 17- Neti, 18- Tekori, 19- Axtens, 20- Madaule, 20- Bézy, 22- Fickou, 23- Faumuina