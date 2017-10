Le Stade Toulousain prend "un coup sur la tête" en perdant contre Cardiff

Et patatra ! On avait laissé le Stade Toulousain sur une bonne dynamique, invaincu depuis 5 matchs. Cette série s'achève contre Cardiff. Une défaite à domicile 15 à 17.

"On est tombé dans le panneau". Difficile d'expliquer pour Ugo Mola, l'entraîneur Toulousain, l'apathie dans laquelle ses joueurs sont tombés au fur et à mesure du match contre les Cardiff Blues. Auteur de deux essais (Romain Ntamack 28' et Antoine Dupont 35') les Toulousain n'ont jamais donné l'impression de maîtriser leur sujet.

"Ils nous l'ont fait un peu à l'ancienne"

Sans doute la faute aux Gallois, qui eux aussi ont inscrit deux essais, mais aussi, forcément, à cause du manque d'imagination, de l'imprécision et de l'indiscipline des Rouge et Noir. Ça fait beaucoup. "On s'est fait embrouillé par une équipe qui était venue pour faire un coup ici, commente agacé François Cros, ils nous l'ont fait un peu à l'ancienne, en cassant un peu le rythme, en tapant dans les ballon".

Un coup d'arrêt ?

François Cros, le troisième ligne Toulousain, est à deux doigt de lâcher le mot. "Voilà aujourd'hui on perd chez nous donc c'est un coup d'arr... " Mais il coupe sa phrase comme si le mot ne pouvait pas être prononcé. "C'est un coup derrière la tête". Voilà la formule que préfère le troisième ligne.

Un dynamique qui se casse ? Là, la question agace franchement l'arrière Maxime Médard : "Commencez pas, posez une autre question parce que je trouve qu'elle est vraiment bête cette question." Elle est pourtant factuelle, Toulouse restait sur 5 matchs sans défaites.

Finalement quel que soit le mot employé pour définir cette triste défaite, il faut juste espérer qu'elle ne reste pas trop dans les têtes, qu'elle ne réveille pas de vieux démons qu'on avait, peut-être, enterrés trop tôt. "On est très déçu ce soir, on va dire que pour l'instant la compétition est mal engagée, analyse de son côté le manager Ugo Mola. Il espère que cela servira de leçon : "Ça va nous permettre de nous remettre en question, il y avait beaucoup d’enthousiasme autour de nous ces derniers temps, peut être un peu trop. On va se remettre au travail et aller se préparer pour un match de championnat plutôt âpres à La Rochelle".

Avec cette défaite, combinée à la victoire du LOU contre Sale dans cette deuxième journée de Challenge Cup, Toulouse se retrouve troisième de sa poule, a égalité de point avec Sale, dernier. Lyon est un point devant alors que Cardiff a déjà pris le large.

Un peu de casse

En plus de la défaite, la note pourrait être bien plus salée pour Toulouse. Jean-Marc Doussain est sorti dès les premières minutes de la rencontre, touché à une cuisse. Gaël Fickou est lui aussi sorti. Le centre se plaignait de la cheville. Enfin Yoann Maestri a quitté le terrain avec une douleur à l'épaule.

Sale soirée.