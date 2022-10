Le Stade Toulousain programmé un samedi à 15h... ça change la vie des supporters

C'est une première depuis le début de la saison de Top 14 de rugby : le Stade Toulousain va jouer l'après-midi ! Match à 15h ce samedi à Brive, pour la 7e journée. Le Stade a joué ses six premiers matches le soir à 21h, que ce soit le samedi ou le dimanche. Question de programmation TV, pour avoir un maximum d'audience en prime time.

Ce match à 15h, ça change la vie pour Jean-Marc Arnaud, le président du Huit, un des clubs de supporters du Stade Toulousain : "c'est déjà beaucoup plus pratique à organiser. On part le matin, et on ne revient pas très très tard". En revanche, en nocturne, c'est plus compliqué, notamment pour les matches à l'extérieur : "dès qu'on commence à faire 300 ou 400 kilomètres, on revient à 3h ou 4h du matin". Le samedi à 21h, c'est encore jouable "mais le dimanche soir, avec le boulot le lendemain, c'est impossible". Idem pour les plus jeunes, qui ont école le lundi matin.

C'est le revers de la médaille, que de soutenir un grand club. Mais pour Julie Argiolas, la vice-présidente des Salopettes Rouges, trop de matches le dimanche à 21h c'est aussi se couper d'un certain public, plutôt familial : "quand on est enfant, on apprend à connaître le jeu et la ferveur du stade. Le fait de ne pas pouvoir prendre les enfants, ça fera peut-être des supporters en moins plus tard".

Et même pour les matches à domicile, certains n'ont pas l'impression de vivre pleinement la chose, quand d'autres se privent de venir, carrément : "moi je ne me prive pas, mais je ne profite pas de l'après-match, car il faut rentrer pour aller bosser le lendemain.

Mais match à 15h ou non, certains ne feront pas le déplacement à Brive ce samedi... à cause de la pénurie d'essence.