Le Stade Toulousain recrute Juan Cruz Mallía, international argentin

Un Argentin de plus dans l'histoire des rouges et noirs ! Après Omar Hasan et Patricio Albacete dans les années 2000 et 2010, voici venu Juan Cruz Mallía, en 2021. L'international des Pumas a signé avec le Stade Toulousain pour six mois, en tant que joker médical. Il doit arriver à Toulouse ce mardi après-midi.

Ce trois-quart polyvalent, âgé de 24 ans, peut aussi bien évoluer à l'aile, au centre, ou à l'arrière. Il portait jusqu'ici les couleurs des Jaguares, la franchise argentine, et compte six sélections avec l'équipe nationale.

Début de pubalgie pour Ramos

Le Stade Toulousain, leader du Top 14, cherchait à renforcer son effectif de trois quarts, alors que trois joueurs sont blessés : Lucas Tauzin, Romain Ntamack, et Thomas Ramos. L'arrière international vient de déclarer forfait avec le XV de France, car il souffre d'un début de pubalgie, a précisé le président Didier Lacroix.