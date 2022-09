Le Stade Toulousain repose des cadres mais n'envoie "pas de joueur au feu" à Montpellier

Malgré une affiche cinq étoiles entre les deux meilleures formations de ce début de saison de Top 14, on ne verra pas certains cadres du Stade Toulousain dimanche à Montpellier.

"Anticiper les doublons"

Après une saison sans titre, le staff a pointé du doigt la gestion de certains internationaux et donc des éventuels remplaçants à l'issue de l'exercice. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, l'effectif tourne : "Vu notre effectif et les joueurs qui seront sur le terrain, on a tout intérêt à se préparer correctement sans tenir compte de l'absence de certains. Ce sont les mêmes moments que lorsque l'on a des joueurs blessés. C'est la même chose, ça nous permet d'anticiper des périodes où les internationaux seront absents", explique Virgile Lacombe, en charge de la mêlée toulousaine.

Plus de rotation à venir donc. Choix assumé : "C'est le bilan qu'on a fait la saison dernière. Comment essayer de terminer la saison avec des joueurs qui sont encore plein d'énergie et comment mieux vivre la période de doublons ? On cherche réellement à intégrer un peu plus de jeunes joueurs, faire tourner un peu plus notre effectif. Maintenant, notre effectif nous permet de la faire. On n'envoie pas de joueur au feu, loin de là."

Pour ce rendez-vous dans l'Hérault, Ugo Mola et son staff devraient se passer des services d'Antoine Dupont, de Peato Mauvaka et d'Anthony Jelonch. Tous trois laissés au repos en ce début de semaine. Toulouse ne pourra pas non plus compter sur son deuxième ligne Richie Arnold, suspendu.