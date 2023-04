Le Stade Toulousain sans calcul et avec une belle équipe face à Lyon ce dimanche

Les Toulousains ont à peine eu le temps de savourer leur qualification pour le dernier carré de la Champions Cup . Le Stade Toulousain va se présenter sans calcul et avec un belle équipe face à Lyon ce dimanche en championnat. En cas de victoire, les Rouge et noir, premiers de Top 14, feraient un pas de plus vers une demi-finale et repousseraient le LOU, quatrième et concurrent direct, à quatre victoires à quatre journées de la fin.

Une victoire pour être quasi en demie

L'entraineur de la défense, Laurent Thuéry, a affiché la couleur ce vendredi en conférence de presse. "On a besoin de joueurs frais. Il y aura forcément des beaux XV de départ alignés au coup d'envoi. C'est sûr qu'une victoire dimanche permettrait de faire un grand pas vers notre objectif. Mais il n'y a pas de calcul à faire. Lyon vient jouer un match qualificatif. Et physiquement ils sont redoutables."

Analyse partagée par le 2e ligne du Stade Thibaud Flament.

Guitoune et Capuozzo de retour de blessure

Deux joueurs font leur retour à point nommé pour ce match, Sofiane Guitoune et Ange Capuozzo. Le premier, blessé au mollet à Castres le 25 mars, est opérationnel. Tout comme l'international italien, touché à l'épaule pendant le Tournoi des Six Nations.

L'ancien Grenoblois revient après six semaines d'absence et pourrait bien démarrer à l'aile avec Melvyn Jaminet à l'arrière. Arthur Retière et Alban Placines, auteur d'une belle entrée en coupe d'Europe le week-end dernier, postulent également.

Lyon puis Paris avant la demi-finale européenne

Deux retours importants alors que le leader toulousain va sans doute devoir gérer son effectif ces deux prochains weekends (réception de Lyon et déplacement à Paris).

Deux rendez-vous importants en vue des qualifications puisque le Stade Français est 3e et Lyon 4e, et avant la demi-finale de Champions Cup à Dublin face au Leinster le 29 avril. En cas de victoire toulousaine et de défaite du Racing ce weekend, Toulouse sera déjà assuré d'être en phases finales du Top 14.