Le Stade Toulousain sans Capuozzo ni Willis face à Toulon

Avec 14 points d'avance sur le troisième, le leader toulousain a de quoi voir venir. Mais veut poursuivre sur la dynamique enclenchée avant la trêve internationale.

ⓘ Publicité

Thuéry : "Tomber les sourires"

Après une semaine de vacances, les joueurs du Stade Toulousain ont repris le chemin de l'entraînement lundi. Avec un mot d'ordre : ne pas relâcher la pression et se mettre à l'abri rapidement en assurant une place dans les deux premiers. "On est très contents d'avoir gagné nos deux premiers matches de doublons. Là, ce sera un Vélodrome bouillant contre une équipe qui a repris confiance lors de ses dernières rencontres. Il faudra un très joli Stade Toulousain si on veut exister. Faire des prestations plus que correctes à domicile c'est bien, mais on verra le caractère qu'on va avoir dans un stade avec beaucoup de bruit et une pléiade de grands joueurs. C'est un très bon test de caractère. Quand tout le monde vous dit que ça va bien, c'est peut-être là qu'on est les plus en danger. On a mis les joueurs en garde devant le défi qui nous attend. Il faudra un Stade Toulousain encore meilleur dans son engagement et son état d'esprit. Je suis certain que les Toulonnais ont coché cette date depuis un petit moment. Les sourires c'est bien en début de semaine, il faut les tomber pour samedi soir", explique l'entraîneur de la défense Laurent Thuéry.

Sans Capuozzo ni Willis

Le Stade Toulousain pourra compter samedi soir sur François Cros et Melvyn Jaminet. En revanche, Ange Capuozzo et Jack Willis ne seront pas du voyage. Malade en début de semaine, l'international italien est laissé au repos et peut même rejoindre sa sélection plus tôt. Le troisième ligne anglais, lui, a été laissé à la disposition du XV de la Rose pour un stage. Charlie Faumuina ou encore Dimitri Delibes sont sur le retour mais ne joueront pas au Vélodrome.

loading