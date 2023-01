Le Stade Toulousain sort l'artillerie lourde pour aller à Sale

Antoine Dupont et les Toulousains ont battu Sale au match aller.

En vacances et absents à La Rochelle le weekend dernier, Antoine Dupont, Julien Marchand et Anthony Jelonch font leur retour dans le XV de départ pour le match face aux Sharks de Sale. Jack Willis fait également son retour, en tant que remplaçant.

Toujours pas de Cros

Le Stade Toulousain fera sans François Cros, Thibaud Flament et Ange Capuozzo. Cros et Capuozzo, qui ont fait leur retour à l'entraînement cette semaine, devraient postuler pour la réception du Munster le weekend prochain. Peato Mauvaka, opéré d'un doigt ce vendredi, va lui manquer au moins trois semaines de compétition et également le début du tournoi des 6 Nations.

La compo

Voici la composition d'équipe du Stade Toulousain qui tentera d'aligner un troisième succès en trois matches de Champions Cup cette saison. Sale-Toulouse, match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 13h30 ce samedi.