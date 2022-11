"Un plaisir de venir ici" : six ans après, le XV de France de retour à Toulouse

La sélection japonaise, qui n'a jamais battu l'équipe de France, a pu s'entraîner sur la pelouse de l'île du Ramier ce samedi matin. Les Bleus ont pris le relais en début d'après-midi. Six ans après la dernière rencontre du XV de France à Toulouse, joueurs et staff savourent ce retour dans la ville rose.

Ollivon : "Une ville qui respire rugby"

Le XV de France tentera ce dimanche d'enchaîner une 13e victoire de rang pour boucler en beauté cette tournée d'automne. Devant un public toulousain qui n'a pas vu les Bleus depuis novembre 2016. "C'est un plaisir. C'est une ville très rugby, ça respire rugby. Il y a beaucoup de passionnés. J'y étais en 2016, tout le monde s'était régalé. Le collectif était heureux de venir ici et là c'est pareil. Ce qui ressort c'est le plaisir et la joie de venir ici", lance le capitaine Charles Ollivon à la veille de ce rendez-vous.

Thomas Ramos, arrière des Bleus et du Stade Toulousain, jouera à la maison ce dimanche. Quatre Toulousains seront titulaires : "On a vu qu'à Marseille, on s'était régalé dans un stade différent du Stade de France. Finir à Toulouse, c'est vraiment un plus. A nous d'être performants pour rendre au public toulousain ce qu'il nous donne tout au long de l'année.__"

Les Japonais très suivis

Un peu plus tôt dans la journée ce samedi, l'équipe du Japon a également eu droit à son traditionnel entraînement du capitaine. Une trentaine de journalistes japonais sont présents ce weekend pour suivre les Brave Blossoms, qui restent sur une lourde défaite en Angleterre le weekend dernier.

Le captain run en images

Le XV de France n'a plus joué au Stadium depuis 2016. © Radio France - Julien Balidas

William Servat surveille la mêlée française. © Radio France - Julien Balidas