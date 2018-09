Le staff du CO, champion de France la saison dernière, a été récompensé ce lundi lors de la Nuit du Rugby organisée par la Ligue Nationale de Rugby. Une soirée qui récompense joueurs, entraîneurs et arbitres de la saison passée.

Le staff du Castres Olympique a été élu meilleur staff de la saison 2017/2018 lors de la Nuit du Rugby ce lundi soir à l'Olympia. Christophe Urios, Joe El Abd et Frédéric Charrier avaient fait le déplacement.

La réaction de Christophe Urios

"C'est une belle récompense, surtout quand on sait que ce sont les staff de Top 14 qui ont le pouvoir de décider cette récompense. Ce qui est agréable c'est la façon dont on a partagé ça avec nos joueurs. Comment on a pu remonter alors qu'on était huitième au mois de mars dans le dur. C'est ça que j’apprécie. C'est bien mais le plaisir on l'avait pris avant quoi. Je ne suis pas un nostalgique moi. Je suis plus dans la préparation du match de Toulouse. Mais ce sont des moments particuliers où on oublie les tracas de la semaine. C'est assez délicieux comme sensation."