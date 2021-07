Les deux hommes faisaient partie du staff rochelais dirigé par Jono Gibbes. Un retour à la maison pour Dato qui a porté le maillot de l'ASM pendant 16 saisons. Claxton s'occupera lui de la préparation physique et de la performance.

Le staff de l'ASM Clermont prend forme avec les arrivées de Davit Zirakashvili et Johnny Claxton

Le staff sportif de l'ASM Clermont prend forme. Et il a des allures rochelaises. De retour en Auvergne, Jono Gibbes ramène dans ses valises Johnny Claxton (préparateur physique et performance) et Davit Zirakashvili (responsable de la mêlée) qui revient "à la maison" après une parenthèse charentaise conclue par deux finales perdues contre le Stade Toulousain.

L'ancien pilier droit historique de l'ASM et le Néo-Zélandais rejoignent Xavier Sadourny (responsable de l’animation offensive) et Benson Stanley (adjoint chargé de la défense). Un changement est également acté dans le staff médical, puisque le club a officialisé l'arrivée du kinésithérapeute Jean Beaussant, en provenance de Soyaux-Angoulême. Il remplace Loïc Suberbordes au club depuis 2012.

Dato saura extraire le meilleur de notre conquête dans ce secteur si particulier - Jean-Michel Guillon

Après avoir porté le maillot clermontois pendant 16 saison, "Dato" est donc de retour à la grande satisfaction du président de l'ASM, Jean-Michel Guillon. "Davit a démontré sur sa première saison de l’autre côté de la barrière que son expérience, son approche technique et ses compétences dans le management des hommes forts étaient de véritables atouts pour la mêlée dont il avait la responsabilité... Nous sommes persuadés que dans un environnement qu’il maîtrise parfaitement et au contact d’hommes dont il connait les points forts et les axes d’amélioration, il saura extraire le meilleur de notre conquête dans ce secteur si particulier".

Staff au complet ?

Johnny Claxton est un des hommes de confiance de Jono Gibbes, qu'il a côtoyé dans le staff de la province irlandaise du Leinster en tant que préparateur physique. Il est ensuite devenu responsable de la performance au Stade Rochelais. Le club auvergnat indique que Claxton "interviendra dans les domaines de la préparation physique, la réhabilitation et la régulation de la charge de travail des joueurs clermontois" et précise que le staff clermontois pourrait encore "évoluer en fonction des besoins et d’une première prise de contact lors de la reprise."

Jono Gibbes ramène Claxton et Zirakashvili dans ses valises charentaises © Maxppp - Thierry Larret

Programme de reprise de l'ASM

La reprise de l'entraînement est programmée le lundi 26 juillet. Le nouveau staff technique clermontois dirigé par Jono Gibbes a décidé de ne pas effectuer de stage hors-les-murs, mais deux matches de préparation sont programmés au mois d'août.

La première rencontre aura lieu le vendredi 20 août face au Stade Aurillacois au stade Jean-Alric, la seconde est programmée le vendredi 27 août contre le LOU Rugby au stade du Mas à Issoire.