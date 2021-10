Le champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe a foulé la pelouse du stade Mayol à Toulon

Sa première fois au stade Mayol remonte à 2017, mais cette année là, même s'il portait du rouge et noir, son équipe n'était pas varoise. Ce vendredi, même stade, même couleur, mais cette fois-ci, Cheslin Kolbe arbore en souriant un maillot du club au muguet. Le champion du monde sud-africain est arrivé jeudi en Provence et se prépare déjà à sa nouvelle vie dans la capitale varoise. Une nouvelle aventure qu'il a choisie en famille.

"Mon accueil hier était incroyable. Pour moi et ma famille, c'était intéressant de découvrir un nouveau challenge. Et l'opportunité de Toulon s'est présentée. Pour moi désormais, il s'agit d'apporter mon expérience et de le montrer sur le terrain. Et de pouvoir aider et inspirer les jeunes joueurs. Et de gagner le respect de mes coéquipiers. C'est une décision qu'on a prise moi et ma famille, et je suis certain qu'on ne va pas la regretter" déclare l'ailier, champion du monde avec les Springbocks.

"Très fier et honoré de porter le maillot toulonnais."

Sans pression et en toute humilité, Cheslin Kolbe est heureux de pouvoir continuer l'aventure. "_Je remercie encore le club de m'accueillir et je vais faire de mon mieux, et que tous ensemble, on puisse à nouveau créer de beaux souvenirs à fêter avec le public toulonnai_s."

Quant à son entorse du genou dont il souffre depuis début septembre, l'ailier doit poursuivre sa convalescence et subir des examens médicaux afin d'évaluer la durée de son indisponibilité. Il a hâte bien sûr de retrouver le terrain. "Je n'ai pas d'inquiétude. Pas de date précise, mais le plus vite possible" conclut-il.