Le talonneur Arnaud Héguy quitte l'US Dax pour Angoulême

Par Paul Ferrier, France Bleu Gascogne

INFO FRANCE BLEU GASCOGNE - C'était le joueur au CV le plus imposant de l'US Dax, passé par le Top 14 et la PRO D2 avant d'arriver dans la cité thermale en Fédérale 1. Mais l'aventure aura été de courte durée. Arnaud Héguy quitte l'US Dax et signe à Angoulême.